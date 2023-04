Terceira rodada de Dominó agita os jogadores na Tuna Luso Brasileira

O Departamento de Esportes do Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes/PA realiza, à noite de amanhã, terça-feira, 04, na sede da Tuna Luso Brasileira, a programação da terceira rodada do Campeonato Paraense de Dominó, com cinco jogos que prometem muitas atenções dos jogadores que só pensam em chegar nas vitórias rumo à conquista do título. Os fiscais da rodada ficarão sob a responsabilidade dos jogadores da equipe do Ara que folgam na tabela.

Os cinco confrontos são esses: Tuna Luso X Novo Horizonte; Grande Familia X Grupo 91; Assubsar X Caixaparah; Assembleia Paraense X Paysandu e Clube do Remo X Marambaia. Os coordenadores do campeonato, Salatiel Campos, André Cunha, Alberto Henriques e Luiz Fernandes, confirmaram para o dia 25 de junho, o encerramento da competição que acontecerá na sede da Tuna Luso Brasileira, cedida gentilmente pela presidente Graciete Maués, que vem colaborando com entusiasmo para a realização do Campeonato Paraense de Dominó.

A equipe do Novo Horizonte conquistou o troféu do “Melhor Uniforme do Campeonato de Dominó de 2023”. A premiação foi entregue ao coordenador do Novo Horizonte, Gabriel Sousa, através Luiz Fernandes, Salatiel Campos e André Cunha.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar