Terceiro Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação festeja aniversário

Uma solenidade militar marcou a programação festiva alusiva ao 32º aniversário de criação do Terceiro Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação “Esquadrão Netuno”. O evento ocorreu no pátio operacional da Base Aérea de Belém (Babe), presidido pelo comandante do Terceiro Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação, Tenente-Coronel-Aviador Ciro Appip Lambiase

O evento contou com as presenças do comandante da Base Aérea de Belém, Coronel-Aviador Ricardo Beviláqua Mendes, demais personalidades da Aeronáutica, além de convidados, como de outras unidades militares.

Durante a programação aconteceu a entrega de diplomas com as menções de destaque do Terceiro do Sétimo Grupo de Aviação, entrega de Marcas Operacionais, Homenagens e Nomeação de “Netuno Honorário” e “Tritão Honorário”. Foram agraciadas diversas personalidades, dentre quais o presidente do Cassazum, Suboficial da Aeronáutica, Yedo Mendes.

A Outorga do título “Netuno Honorário” é a honraria máxima concedida pela unidade aérea para personalidades civis e militares que prestaram de forma sincera e espontânea, serviços relevantes ao Terceiro Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação.

A cerimonia encerrou-se com pronunciamento de agradecimentos proporcionados pelo Comandante do Terceiro Esquadrão do Sétimo Grupo de Aviação, Tenente-Coronel-Aviador Ciro Appip Lambiase, destinados aos homenageados e dos convidados que prestigiaram o evento cívico-militar.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar