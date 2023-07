Terceiro final de semana de julho tem redução de crimes de roubo e furto no Pará

Nesta quarta-feira (19), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) divulgou o balanço operacional do terceiro final de semana de julho, de 14 a 17, com as ações integradas dos órgãos de segurança pública durante a Operação Verão 2023.

Segundo os dados apresentados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, durante o período acima destacado, em comparação aos anos anteriores, houve quedas consideráveis em relação a furtos e roubos no Estado, resultado do reforço do efetivo e da integração entre as forças.

Em furtos, os índices deste último final de semana apontam uma queda de 33% em relação ao mesmo período de 2022. Já em relação a roubos, 2023 apresenta queda de 51% em relação ao ano passado. Em 2022, foram registrados 915 casos de furto. Já em 2023 esse número baixou para 610 casos. Quanto aos crimes de roubo foram registrados 624 casos no ano de 2022. Em 2023 foram computados 308 registros do crime em todo o estado.

Para o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira, apesar do volume de turistas e veranistas ter sido maior no último final de semana, as forças de segurança pública do Estado, juntamente com os órgãos parceiros, conseguiram alcançar eficiência nas ações direcionadas para os crimes contra o patrimônio.

“Nesse terceiro final de semana, por exemplo, em relação ao mesmo período de 2022 tivemos uma diminuição de 51% no número de roubos e de 33% no número de furtos, ou seja, isso demonstra que o planejamento executado pela Secretaria de Segurança Pública, em parceria com os órgãos do Sistema, tem obtido frutos positivos. A atuação integrada das forças aliada aos recursos de inteligência, também somam no esforço para inibir a alta da criminalidade em relação a patrimônio”, ressaltou.

Para os próximos dois finais de semana do mês, o sistema já realiza os preparativos para aguardar um volume ainda maior de pessoas já que trata-se de um período que concentra um deslocamento maior da população que almeja aproveitar os últimos dias de férias escolares, aponta Luciano de Oliveira.

“O sistema de segurança pública está a postos, dispondo de recursos humanos e logísticos para dar proteção aos veranistas no final de semana. Vamos aumentar o número de fiscalização, principalmente para que sejam obedecidas as regras em mantermos a ordem social, com a finalidade de evitar os crimes e garantir maior segurança aos veranistas” , destaca.

Produtividade – As ações realizadas pelos órgãos policiais e de defesa social foram consolidadas por meio da Plataforma Integrada de Segurança Pública (PISP) coordenado pela Secretaria-Adjunta de Gestão-Operacional (Sago) da Segup, que reúne e consolida a produtividade de cada órgão. Da última sexta-feira (14), até o último domingo (16), foi registrado, no Estado, um total de 14.114 abordagens, sendo destas: 10.581 a transeuntes; 490 veículos; 2.741 a motociclistas; 181 em ônibus; e 121 em embarcações fluviais. Foram efetuadas ainda 294 prisões, 36 mandados de prisão e realizados 1.367 Boletins de Ocorrência, além da apreensão de mais de 12.456 quilos de entorpecentes.

As equipes fiscalizaram, também, 448 estabelecimentos, incluindo 652 bares e restaurantes. Desses estabelecimentos, 168 foram intimados para regularização e três foram fechados. As forças de segurança atuaram também em 258 chamados provocados por poluição sonora.

Agentes da Polícia Civil e do Departamento de trânsito (Detran) atuaram de forma ostensiva nas ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito e vias, por meio da Operação Lei Seca. até esse final de semana foram realizadas 49 prisões por alcoolemia.

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil registraram 355 acidentes causados por animais aquáticos; 30 afogamentos e 106 crianças localizadas. A Polícia Científica do Pará realizou 55 exames de balística, 165 de perícia veicular e 285 análises em drogas e situações de abuso.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará