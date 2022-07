Termina com empate sem gols partida entre Remo e Botafogo-PB

Terminou em 0 a 0 o jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C entre Clube do Remo e Botafogo da Paraíba. Não foi bem o resultado que os remistas queriam, mas os paraibanos não conseguiram descontar sobre o Leão a mágoa pelo fato de seu ex-técnico, Gerson Gusmão, ter se transferido para o Baenão, em Belém do Pará, o que fez do jogo da noite deste domingo, 24, um combate sob clima tenso. O jogo aconteceu no Estádio do Almeidão e teve a cobertura lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ ON-LINE, patrocínio do sempre Avistão, há 50 anos vendendo mais barato na esquina da economia, empresas da holding do Grupo Carlos Santos, o Amigo do Povo.



Com o resultado, o Remo terminou a rodada na 10ª posição, com 22 pontos. Dois de desvantagem para entrar no G8 da Terceirona. O próximo compromisso do Leão será na próxima segunda-feira,1° de agosto, às 20h, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.

PRIMEIRO TEMPO

Para começar a partida em João Pessoa, capital da Paraíba, o técnico Gerson Gusmão fez mudança no meio-campo azulino. Sem o volante Anderson Uchôa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o comandante colocou o também volante Marciel como substituto. Já no gol azulino, o técnico manteve Zé Carlos como titular, com o ídolo Vinícius na reserva. Injustiça!

Usando o novo uniforme, o Remo mostrou nos primeiros minutos que não sentia a pressão da torcida e o clima de tensão, criado antes mesmo da bola rolar. Com problemas para criar jogadas de ataque, os jogadores Botafogo-PB fizeram muitas faltas duras desde o começo do jogo.

Também com dificuldades para criar os ataques, o Remo mantinha mais a posse de bola, mesmo fora de casa e teve as melhores chances. Isso se observou quando Marlon cobrou lateral na área e Paulinho Curuá, sozinho, cabeceou em cima do goleiro Victor Golas. Ou quando Leandro Carvalho cobrou falta de muito longe e a bola explodiu no travessão.

Antes do segundo tempo, houve uma confusão na torcida do Botafogo-PB, no Almeidão. A Polícia utilizou spray de pimenta para tentar conter a briga. Ressalta-se que, como medida de segurança, ficou determinado que a partida seria de torcida única.



Na etapa final, o jogo perdeu ainda mais em ritmo. Tanto que a melhor oportunidade veio apenas no final, quando Kesley recebeu na esquerda e cruzou, Leílson evita a saída de bola e Adriano chegou e chutou forte. A bola passou raspando o travessão de Zé Carlos. Placar final: zero a zero.



Ficha técnica

Campeonato Brasileiro da Série C

16ª Rodada

Local: estádio Almeidão

Hora: 19h

Botafogo-PB

Victor Golas; Salomão, Paulo Vitor, Leandro Camilo (c), Elias; Tinga (Adriano Jr.), PH, Esquerdinha (Nadson), Marcelinho (Kesley); Adilson Bahia e Gustavo Coutinho (Schumacher)

Técnico: Itamar Schülle

Remo

Zé Carlos; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Marciel, Paulinho Curuá, Anderson Paraíba (Jean Patrick); Leandro Carvalho (Netto), Bruno Alves (Erick Flores) e Brenner (Vanílson)

Técnico: Gerson Gusmão

Arbitragem

Lucas Paulo Torezin-PR

Assistentes: Andrey Luiz de Freitas-PR e Andre Luiz Severo-PR

Quarto árbitro: Tiago Ramos de Oliveira-PB