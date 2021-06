Termina nesta sexta-feira o prazo para saques do Renda Pará

Os pagamentos de R$ 500 são realizados por qualquer uma das agências do Banpará, que não irão abrir nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi.

Beneficiários do Renda Pará podem sacar até esta sexta-feira (4) o valor a que têm direito no programa. Os pagamentos de R$ 500 são realizados por qualquer uma das agências do Banpará.

O Banco ressalta, no entanto, que não abrirá suas unidades para atendimento ao público, nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi. As pessoas aptas ao recebimento do valor são consideradas retardatárias e não terão nova oportunidade para obter o benefício.

Fonte: G1