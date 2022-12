Termina terça, 20, prazo legal para pagamento da última parcela do 13º

Termina oficialmente no dia 20/12/2022 (terça-feira), o prazo legal para que todos os trabalhadores (Publico e Privado) do Setor Formal da Economia no Pará e em todo o Brasil recebam a segunda e ultima parcela do 13º Salário/2022. A primeira parcela do 13º Salário deste ano foi paga oficialmente até o dia 20/11/2022. Sobre o pagamento desta 2º parcela do 13º Salário/2022, diferentemente da primeira, haverá incidência de encargos como INSS e IRPF.

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra que o 13º Salário 2022 (nas duas parcelas) injeta na economia do Estado do Pará aproximadamente R$ 4,9 bilhões, beneficiando quase dois milhões de pessoas em todo o Estado, incluindo todos os trabalhadores do mercado formal, inclusive os empregados domésticos, e beneficiários da Previdência Social.



Segundo o Dieese, assim como a estrutura econômica, também a estrutura salarial não foge à regra, no tocante à distribuição geográfica dos recursos do 13º salário/2022. Os dados analisados mostram que mais uma vez, quase a metade dos recursos do Décimo deste ano (49,0% do montante total de quase R$ 250 bilhões) deverá ficar nos Estados da Região Sudeste, que concentra também a maior parte dos empregos formais, aposentados e pensionistas. Ainda de acordo análises, na Região Sul devem ser pagos 17,1% do montante total, enquanto que na Região Nordeste serão destinados 15,6%. Na Região Centro Oeste devem ser destinados cerca de 9,0% e a Região Norte, mais uma vez, ficará com a menor parcela, 4,9% do total a ser pago em todo o pais. Deve-se observar que os beneficiários do Regime Próprio da União respondem por 4,2% do montante e podem estar em qualquer região.



Ainda de acordo com o estudo do Dieese, o valor médio nacional a ser pago a título de 13º Salário/2022 foi estimado em R$ 2.672,26 com a seguinte distribuição: Entre os beneficiários da Previdência Social e os aposentados e pensionistas do Regime Único da União, o valor médio nacional a ser pago foi de R$ 1.850,79. O total de trabalhadores do mercado formal recebeu, em média, R$ 3.192,89 com a seguinte distribuição: Os assalariados (Setores Público e Privado) receberão em média R$ 3.242,78; já os empregados domésticos com carteira assinada receberão em média R$ 1.467,15.



Para este ano, o maior valor médio a ser pago por conta do 13º Salário deverá ser no Distrito Federal com o valor de R$ 4.711,38 e o menor no Maranhão, com o valor médio de R$ 1.818,45. Essas médias, porém, não incluem o pessoal aposentado pelo Regime Próprio dos estados e dos municípios, pois não foi possível obter esses dados.

Na distribuição por Grandes Regiões do País, o estudo do Dieese mostra ainda que dos R$ 250 bilhões que estão entrando da Economia Nacional (nas duas parcelas do 13º salário) a situação é a seguinte: a maior parcela (49,0% do montante total de R$ 250 bilhões) deverão ficar nos Estados da Região Sudeste, que concentra também a maior parte dos empregos formais, aposentados e pensionistas. Na Região Sul devem ser pagos 17,1% do montante total, enquanto que na Região Nordeste serão destinados 15,6% do montante total. Na Região Centro Oeste devem ser destinados cerca de 9,0% do montante total a ser pago e a Região Norte, mais uma vez, ficará com a menor parcela, 4,9% do montante total a ser pago em todo o pais. Deve-se observar que os beneficiários do Regime Próprio da União respondem por cerca de 4,2% do montante e podem estar em qualquer região.

O estudo mostra também que estão sendo injetados na economia dos sete Estados que compõem a Região Norte neste final do ano, a titulo de 13º Salário (nas duas parcelas) cerca de R$ 12,2 bilhões. Já o contingente de pessoas em todo o Norte que deverão receber o 13º Salário 2022 foi estimado pelo Dieese/PA em cerca de 4,4 milhões de pessoas, correspondendo a cerca de 5,2% do total de beneficiários que terão acesso ao beneficio em todo o Brasil.

Dos recursos totais do 13º salário 2022 dos Estados da Região Norte (cerca de R$12,2 bilhões), o Pará foi mais uma vez o Estado que ficou com a maior fatia do bolo, com R$ 4,9 bilhões de reais, equivalente a 40,00% do total de recursos do Norte e alcançando 1.946.947 pessoas, equivalendo a 43,34% de todos os beneficiários da Região Norte, seguido do Estado do Amazonas, Rondônia, Tocantins, Amapá, Roraima e Acre.



No Estado do Pará, o valor médio a ser pago ao conjunto de trabalhadores a título de 13º salário 2022, foi estimado pelo Dieese/PA em R$ 2.298,59 (exclusive o pessoal do regime próprio do Estado e Municípios). Em termos dos proventos da Previdência, o valor médio a ser pago no Pará foi estimado em R$ 1.236,71. Dentro desta média encontra-se o pessoal do Regime Geral – Beneficiários do INSS. Os empregados do mercado formal no Pará (setor público e privado) receberão em média R$ 2.940,97 (Dentro desta média total, já se encontra também a média total quer será recebida pelo trabalhador doméstico com carteira assinada com o valor médio no Pará de R$ 1.267,00).

É bom ressaltar que as recomendações para esta segunda parcela quanto ao destino do dinheiro, são as mesmas já feitas por ocasião do pagamento da primeira parcela, ou seja, é muito importante usar bem esta segunda e ultima parcela do seu 13º salário, pagar as dividas anteriores, principalmente as que têm juros maiores como os cartões de credito e o cheque especial e determinar um valor limite dos seus gastos e não comprar por impulso, pois este é um fator determinante para evitar problemas futuros. Utilizando o 13º salário/2022 e adotando um comportamento prudente nas compras deste final de ano, poderá ser um facilitador para passar com menos apertos pelas despesas do começo do ano com o IPVA, IPTU, matriculas escolares, material escolar e até o pagamento das prestações feitas neste final de ano.



Imagem: Reprodução