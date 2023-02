Terminadas as obras de pavimentação da rodovia PA-256 que liga o Acará a Paragominas

A pavimentação da primeira e segunda capas de asfalto em 93 quilômetros da PA-256, na região do Baixo Tocantins, no Pará, foi concluída pela Secretaria de Estado de Transportes – Setran. A obra contempla 150 quilômetros da rodovia, no trecho que inicia no vale do Acará (Tailândia) e vai até Paragominas, no Baixo Tocantins. Os outros 57 quilômetros restantes receberam a primeira camada de asfalto e devem receber a segunda capa em breve. Parte da estrada também está com sinalização horizontal e vertical de trânsito.

O trabalho de construção e pavimentação da rodovia inclui desde instalação de rede de drenagem de águas pluviais, criação de sub-base e base, terraplanagem, asfaltamento, meio-fio e implantação de acostamento, calçada (em áreas urbanas), e ainda sinalização horizontal e vertical de trânsito.

Para garantir total trafegabilidade na PA-256, a Setran também está construindo 18 pontes no trecho da rodovia em obras: 16 pontes de menor porte, das quais 7 estão prontas. E ainda há outras duas grandes pontes: uma sobre o rio Alto Capim (560 metros), e outra sobre o rio Alto Acará (280 metros).

A execução dos serviços na PA-256 ocorre em três lotes para dar maior celeridade ao trabalho, e envolve o trecho de travessia Rio Capim (Paragominas/Ipixuna) com o entroncamento da PA-150 (Tailândia): o lote I, com 51 quilômetros de extensão, no subtrecho da Travessia Rio Capim / Vila Nova; e o lote II, no trecho Vila Nova e o entroncamento da PA-451 (Vila Forquilha / Tomé-Açu) com uma extensão de 56 quilômetros. Há ainda o lote III, com 43,50 quilômetros de extensão, e subtrecho no entroncamento da PA-451 e no entroncamento da PA-150 (Tailândia).

Segundo o secretário Adler Silveira, a obra soluciona um problema histórico, pois até então havia somente a opção de tráfego pela BR-010 (Belém/Brasília) para chegar à PA-150, que é rota para o sul e sudeste do Pará.

“A construção e pavimentação desse trecho da PA-256 é uma demanda que encurta distâncias e interliga regiões, permitindo que a produção tenha corredores alternativos de excelência, seguros, sinalizados e sem balsas para atravessar, o que deixa o frete mais em conta e, consequentemente, baixa o valor do preço dos produtos”, pontuou Silveira.

A PA-256, que é uma das vias mais extensas e importantes do Pará, com 364 quilômetros de extensão, e terá 150 quilômetros construídos e pavimentados pelo Governo do Pará. A rodovia interliga nove municípios: Mocajuba, Cametá, Igarapé-Miri, Moju, Tailândia, Acará, Tomé-Açu, Ipixuna do Pará e Paragominas. A estimativa para a entrega da rodovia toda pavimentada e com sinalização de transito horizontal e vertical é para o primeiro semestre deste ano. A Secretaria de Transportes também deve instalar redutores de velocidades nas áreas urbanas, conforme necessidade.

Imagem: Agência Pará de Notícias