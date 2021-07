Terminais hidroviários registram queda na demanda no penúltimo fim de semana de julho

No quarto fim de semana de julho, o fluxo de passageiros do transporte hidroviário de Belém apresentou uma queda, em relação ao anterior. No trapiche de Icoaraci, a diminuição foi de 5%, com 3.749 passageiros, na travessia Icoaraci/Cotijuba/Icoaraci. Já no Terminal Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel, houve uma redução de 11,6%, com 4.666 pessoas transportadas para a ilha do Combu.

Na linha Icoaraci-Cotijuba foram realizadas 12 viagens, sendo seis viagens no sentido Icoaraci-Cotijuba e seis viagens no sentido Cotijuba Icoaraci. A linha contou, além do navio Lady Liria, com o apoio do navio Otávio Oliva, cuja capacidade é de 600 passageiros. No sábado, 24, ocorreu uma viagem extra no sentido Icoaraci-Cotijuba às 8 horas da manhã e no domingo ocorreram uma viagem extra no sentido Icoaraci-Cotijuba (às 8 horas da manhã) e duas viagens extras no trecho Cotijuba-Icoaraci (às 16 horas e às 18h30).

Quanto à travessia Ruy Barata-Combu, 35 lanchas que pertencem às cooperativas de barqueiros realizaram a travessia no sábado e domingo, entre às 9 horas da manhã às 20 horas.

As embarcações que realizam as travessias de Icoaraci-Cotijuba e do Terminal Ruy Barata foram vistoriadas na saída pela Capitania dos Portos e todas respeitaram o limite de passageiros, disponibilizando coletes salva-vidas e observando as medidas de segurança navais.

Além da fiscalização, os agentes de transporte da Coordenadoria de Transportes Especiais (COTE/SeMOB) promoveram a obediência ao protocolo sanitário da Covid-19, orientando sobre o uso de máscaras e distanciamento físico. Em uma ação conjunta do órgão com as equipes da Empresa Navegação Confiança, Cooperativa de Barqueiros de Icoaraci (COOPERBIC) e as cooperativas que atuam no Terminal hidroviário Ruy Barata (COOPERMIC e COOPPERTRANS) foram realizadas um total de 132 abordagens neste fim de semana.

Texto: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém