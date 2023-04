Terminais registram grande movimentação de pessoas para o feriadão da Páscoa

Apesar de ter registrado grande movimentação de pessoas ontem, quinta-feira, 06, o dia de hoje, Sexta-Feira Santa, 07, amanheceu bastante novimentado no Terminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes, em São Brás, e nos terminais Hidroviários de Belém, no bairro do Reduto, às margens da Baía do Guajará, de onde partem embarcações sobretudo com destino ao Marajó, e do Arapari, cujas embarcações seguem para a região do Baixo Tocantins. Também há um grande número de pessoas procurando os ônibus urbanos que deixam a capital rumo aos balneários de Mosqueiro e Outeiro, a partir de São Brás.

Segundo informações no Porto de Belém, houve intenso movimento de pessoas deixando a capital rumo ao porto do Camará ontem. No entanto, é esperado um grande número de embarques nesta sexta-feiura. As cidades da região do Marajó são as mais procuradas, especialmente Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari. A previsão é que o terminal hidroviário tenha grande movimentação por todo o dia de hoje e ficará aberto até às 18h.

TERMINAL RODOVIÁRIO

Nos últimos dias foi grande a movimentação de passageiros deixando a capital. Os destinos mais procurados são Marudá, Salinas, Bragança, Vigia, Baião, Mocajuba e Cametá. Em relação a outros Estados houve grande procura de passagens rumo a Fortaleza e São Luís, respectivamente, capitais dos Estados do Ceará e do Maranhão.

Conforme informações no Terminal Rodoviário, apesar dos preços das passagens estarem mais caros, a tendência é de aumento no número de embarques, agora que não há mais restrições sanitárias em função da covid-19. No ano passado, o número de passagens vendidas ainda foi considerado abaixo da média por causa da pandemia, no entanto, neste ano, o movimento voltou a se normalizar, apesar de ainda não estar com todo o volume registrado em anos anteriores à disseminação do novo coronavírus.

Desta forma, acreditam vendedores de passagens para os mais diversos lugares do interior e de outros Estados, é possível que ainda haja grande movimentação para o Feriadão da Semana Santa pelo menos até amanhã, sábado, 08.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar