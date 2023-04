Terminais rodoviário e hidroviário de Belém apresentam grande movimentação

Hoje, sexta-feira, 21, feriado de Tiradentes, é também começo de um chamado “feriadão” e, como sempre acontece nessas temporadas, aumenta o movimento de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém, no Terminal Hidroviário (Porto de Belém e do Arapari), assim como a busca por passagens em ônibus urbanos para a Ilha de Mosqueiror, que tem valor de passagem mais barato, R$ 6,40 e meia passagem a R$ 3,20. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob, informou que, como sempre acontece nos grandes feriados, a frota de ônibus para Mosqueiro foi reforçada em mais dez veículos tanto saindo de Belém quanto no retorno da ilha.

Nesta sexta, por exemplo, haverá veículos saindo de 20 em 20 minutos, com passageiros podendo optar por viajar sentado ou em pé. O último ônibus sairá do terminal da linha em São Brás às 20h35. No retorno, o último veículo de passageiros deixa Mosqueiro às 23h30.

Desde cedo, duas filas já se formavam para o embarque com destino a Mosqueiro: uma para quem quer viajar sentado e outra, para quem aceita viajar em pé. O valor da passagem é o mesmo para ambas as opções. As pessoas ouvidas disseram para a reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ que pretendem curtir o máximo possível o sol, as praias e tudo o que Mosqueiro oferece de bom. Entre os entrevistados havia gente que viaja para a ilha quase todos os fins de semana, como quem nunca tinha visitado o distrito do município de Belém.

OUTROS LUGARES

Também o Terminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes apresenta super movimentação de pessoas em busca de passagens, especialmente para Salinas, Marudá/Algodoal, Vigia de Nazaré, Colares, Bragança, Barcarena, Cametá, Baião e Mocajuba, entre outros.

Segundo informações no local, Salinas e Marudá disputam a preferência, assim como Bragança e Vigia. No entanto, não havia, ainda, previsão de saídas extras de ônibus para essas localidades.

MARAJÓ

No Terminal Hidroviário, a maior procura de passagens são para embarcações com destino ao Porto do Camará, em Salvaterra, de onde partem ônibus para os mais variados municípios do Marajó. A maior procura, no entanto, é para Salvaterra e Soure, seguido de Cachoeira do Arari.

Do porto do Arapari, partem embacações com destino a Barcarena, Abaetetuba e distritos daquela região no Baixo Tocantins.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar