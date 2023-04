Terminal Hidroviário de Belém deve receber 7 mil passageiros durante feriado do Dia do Trabalhador

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) estima que cerca de 7 mil passageiros devem passar pelo Terminal Hidroviário de Belém (THB) durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A movimentação no espaço deve se intensificar entre o sábado (29) e a segunda-feira (1º).

Os destinos mais procurados pelos viajantes são os municípios marajoaras de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, além do porto de Camará, também no Marajó.

Orientações para quem vai viajar – A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras:

– Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

– Chegar uma hora antes do embarque;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e guardar os bilhetes;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Serviço: O Terminal Hidroviário de Belém fica localizado na avenida Marechal Hermes, em Belém. O espaço funciona todos os dias da semana, das 6h às 18h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará