Terminal Hidroviário de Belém oferta linha municipal Belém/Mosqueiro

Começou a operar na manhã desta sexta-feira (14), no Terminal Hidroviário de Belém (THB), a linha municipal que fará viagens entre a capital e o distrito de Mosqueiro. A embarcação, operada pela Prefeitura de Belém, oferece viagens diárias, de ida e volta, para a ilha.

Para o engenheiro civil Márcio Tavares, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), órgão responsável pela administração do Terminal Hidroviário de Belém, a inclusão da linha municipal Belém/Mosqueiro deve aumentar o fluxo de passageiros no local.

“A nossa expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pelo terminal hidroviário de Belém durante este mês de julho. Isso equivale a uma média diária superior a 3,2 mil passageiros por dia. Com a inclusão desta viagem para o distrito de Mosqueiro, acreditamos que a movimentação será ainda mais intensa, por se tratar de um local muito procurado durante este período de veraneio.” declarou o engenheiro civil Márcio Tavares.

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), responsável pela operação da linha, a viagem Belém/Mosqueiro será realizada por uma embarcação de dois andares, com capacidade para 208 passageiros sentados, equipada com televisão, lanchonete, banheiro e acessibilidade.

A viagem vai acontecer diariamente. De segunda-feira a sexta-feira, o navio sai às 5h30 do Terminal Hidroviário de Mosqueiro rumo ao Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes, retornando ao distrito às 18h30, com saída também do Terminal da capital. Nos finais de semana, as viagens ocorrem em horários diferenciados. Aos sábados, a saída de Mosqueiro será às 5h30 e às 16h30. Aos domingos o navio sai do distrito às 16h30. Também aos sábados, domingos e feriados, a embarcação sai de Belém às 7h30, rumo à “bucólica”, como é chamada carinhosamente a ilha de Mosqueiro por causa do exuberante ambiente natural.

Valores – Ainda de acordo com a Semob, durante a semana, o valor da passagem será de R$ 10, e, aos fins de semana, R$ 20. Estudantes terão direito à meia-passagem.

A isenção tarifária no transporte coletivo rodoviário e aquaviário municipais é estabelecida aos beneficiários pela Lei Orgânica de Belém (LOM), artigo 146, incisos VI e VII.

Os beneficiários são idosos e pessoas com deficiência (com reserva de 10% dos assentos), crianças até 06 (seis) anos de idade, policiais civis e militares, bombeiros militares e carteiros em serviço.

Dicas para quem vai viajar – A administração do THB reforça algumas orientações para que os usuários tenham viagens mais tranquilas e seguras:

– Utilizar máscara protetora e fazer uso do álcool gel quando necessário;

– Chegar uma hora antes do embarque;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) e guardar os bilhetes;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– No caso de viagens com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará