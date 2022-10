Terminal Hidroviário de Portel entra em fase de acabamento e governo promete entrega este ano

As obras de reconstrução e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Portel, na Região de Integração do Marajó, entraram em fase de acabamento pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). O porto, que tinha previsão inicial de entrega em julho, agora deve ser entregue até o final deste ano. A expectativa é de que beneficie cerca de 70 mil habitantes da cidade, cujo principal meio de acesso é o hidroviário.

O novo Terminal Hidroviário de Portel significa mais segurança para população e desenvolvimento social e econômico para o município, como por exemplo, vai potencializar o escoamento da produção local, principalmente de açaí. A reconstrução também vai permitir uma maior integração da cidade com os outros municípios marajoaras, que terão os terminais construídos ou reconstruídos pelo governador Helder Barbalho”, destaca Abraão Benassuly, presidente da CPH.

No momento, os operários realizam os serviços de pintura das estruturas, execução das esquadrias de madeira e metálicas, instalação dos peitoris, execução do contrapiso e conclusão da instalação do telhado do porto. Em breve, será instalado o conjunto naval, que contempla rampa articulada e flutuante para embarque e desembarque de passageiros. As obras são realizadas dentro das normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão que regulamenta portos de todo o Brasil.

Após a reconstrução, o terminal será equipado com cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já a obra naval contemplará a instalação de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros, equipamentos que o antigo porto não contava.

Localizado a 270 quilômetros de Belém, a principal entrada para Portel é por meio hidroviário. O município tem como atividades econômicas a agricultura e pesca, sendo a segundo maior produtor de açaí do Estado, ficando atrás somente de Igarapé-Miri. Quando ficar concluído, o terminal ajudará a escoar a produção local e movimentar a economia local.

Até o momento, na região do Marajó, o Governo do Pará, já entregou os terminais de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari.

Fonte: Notícia Marajó/Foto: Divulgação