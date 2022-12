Terminal Hidroviário de Soure segue em obras e vai potencializar turismo no Marajó

Conhecido como a “pérola do Marajó”, o município de Soure apresenta forte potencial turístico, que vai ser impulsionado com o novo Terminal Hidroviário de Passageiros da cidade, atualmente em fase de reconstrução e readequação pelo Governo do Pará, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). O novo porto vai beneficiar mais de 25 mil habitantes do município, cujo principal meio de acesso é o hidroviário.

No momento, os operários trabalham na limpeza e pintura das telhas cerâmicas da passarela; instalação da estação de tratamento de esgoto; execução da estrutura metálica da cobertura, e aplicação de reboco nas alvenarias. As estruturas do terminal de passageiros também já foram construídas. Em breve, será finalizado o conjunto naval, com rampas metálicas e flutuante coberto. A obra representa um investimento de mais de R$ 3,7 milhão, com recursos oriundos do Tesouro Estadual.

“O objetivo do Governo do Pará é proporcionar, cada vez mais, conforto e segurança para os usuários que utilizam o modal hidroviário no Pará, e para isso, estamos reconstruindo todos terminais hidroviários do Marajó, a exemplo do terminal de Soure. Esse porto vai potencializar o desenvolvimento do turismo na região, atraindo cada vez mais turistas nacionais e internacionais, o que vai trazer desenvolvimento social e econômico ao município”, frisa o presidente da CPH, Abraão Benassuly.

O terminal vai contar com cadeiras confortáveis; banheiros masculino, feminino e pessoas com deficiência; guichês para vendas de passagens; lanchonete; salas para órgãos do governo; loja para venda de artesanato; guarda-volumes; televisão; bebedouro, e carrinhos para bagagem. Já a obra naval contemplará a instalação de duas rampas metálicas articuladas cobertas e um flutuante coberto para embarque e desembarque de usuários. Também será feito o reforço estrutural do píer de concreto e passarelas já existentes, além da cobertura do píer. A reconstrução também prevê novas instalações elétricas e hidrosanitárias, além de sinalização do novo terminal.

Soure – Localizado a 80 quilômetros de Belém, o município de Soure tem uma população de mais de 25 mil habitantes e o principal meio acesso é hidroviário. A cidade é uma boa pedida para os amantes das praias de água doce e aqueles que gostam de apreciar a natureza com manguezais, igarapés, furos de rios e fazendas. Os búfalos, animais que já fazem parte da paisagem local, são uma das maiores atrações turísticas da cidade. Mas as praias também encantam os visitantes. A do Pesqueiro exibe dunas que se espalham por quase toda sua extensão, já na de Araruna, Soure revela seu lado mais exuberante.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação