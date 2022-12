Terminal Hidroviário do Acará, no Baixo Tocantins, segue em obras de reconstrução

As obras de reconstrução e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Acará, no Baixo Tocantins, seguem dentro do cronograma da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). Quando estiver pronto, o novo porto vai facilitar o escoamento de produção e proporcionar mais conforto e segurança para mais de 70 mil habitantes do município.

“É uma obra muito relevante para o município e região. Vamos fazer com que as pessoas se sintam mais seguras no deslocamento e na chegada à cidade. É um avanço também na questão da produção, no escoamento e transporte escolar, dando mais segurança, dignidade e conforto para a população”, frisa Abraão Benassuly, presidente da CPH. Ainda de acordo com o presidente, o terminal vai facilitar a integração hidroviária com municípios da região, como Tomé-Açu e Concórdia do Pará. No total, o Governo do Pará, por meio da CPH, investe mais de R$ 2,5 milhão na obra.

No momento, os operários realizam os trabalhos de aplicação de reboco nas estruturas e no teto, soldagem da estrutura metálica da cobertura para colocar as telhas, além da execução do contrapiso na laje. Todas as estruturas do terminal de cargas e de passageiros já foram construídas. O flutuante principal já foi montado, soldado, e segue em fase de pintura. A estrutura também já foi lançada na água.

O projeto do novo Terminal Hidroviário do Acará inclui a instalação de cadeiras confortáveis; banheiros masculino, feminino e pessoas com deficiência; guichês para vendas de passagens; lanchonete; salas para órgãos do governo; guarda-volumes; televisão; bebedouro, e carrinhos para bagagem. A reconstrução também prevê novas instalações elétricas e hidrosanitárias, além de sinalização do espaço. Já a obra naval contemplará a instalação de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de usuários.

Localizado às margens do rio Acará, a cidade de mesmo nome possui cerca de 70 mil habitantes e sua base econômica tem como eixo as atividades de extrativismo e pecuária.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom CPH