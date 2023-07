Terminal registra grande movimento para os balneários

Mosqueiro, Outeiro, Marudá, Salinas e Ajuruteua disputam a preferência dos banhistas que deixam a capital paraense desde a última sexta-feira, 30, para não perderem nenhum fim de semana das férias escolares de julho, no pico do verão amazônico.



Mosqueiro e Outeiro, que têm as praias mais próximas da capital, são os lugares mais procurados por quem não tirou férias e tem apenas o fim de semana livre para aproveitar o sol.

Outeiro tem ônibus urbano com passagem a 4 reais e fica a 30 quilômetros de Belém.

Mosqueiro, a 70 quilômetros da capital, tem ônibus saindo de São Brás e executivos com ar condicionado saindo do Terminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes de hora em hora.

Segundo dados da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob, a frota foi reforçada para atender os banhistas ao longo de todo o mês das ferias. O órgão diz que o mesmo ocorre com a linha para Outeiro e que os horários de saída de Belém, Mosqueiro e Outeiro serão fiscalizados para evitar problemas. Em caso de Descumprimento das regras, as empresas poderão ser multadas pelo órgão.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar