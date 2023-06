Terminal Rodoviário apresenta grande movimentação de pessoas rumo ao interior

Uma grande movimentação de pessos é registrada na manhã desta quinta-feira, 08, no Terminal Rodoviário. São pessoas que deixam a capital rumo ao interior do Estado, onde estão as praias e rios, onde vão passar o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado no dia de hoje pela Igreja Católica. Os balneários e cidades mais procurados são Mosqueiro, Salinópolis, Ajuruteua, Marudá, Crispim e Algodoal, estes três últimos no município de Marapanim, no nordeste do Pará.

Para Mosqueiro, o usuário tem duas opções de transporte: por ônibus de linha com passagens mais em conta, ou em ônibus executivos, com ar condicionado, passagem mais elevada com saída do Terminal Rodoviário.

Para Marudá a última saída está prevista para 16h, havendo ainda outras saídas às 9h e 12. Já Salinas tem saídas a cada uma hora e, para Bragança (Ajuruteua), a cada duas horas.

Outra opção é a cidade de Vigia, que também conta com balneários com piscinas naturais, além de banho de rio e a beleza da histórica cidade do coração do Salgado Paraense.

Também são registradas saídas rumo a Mocajuba, Baião e Cametá, também no nordeste do Estado, mas na região do Baixo-Tocantins, com praias de água doce e rios, além de dezenas de balneários.

No Terminal Rodoviário não estão previstas saídas extras de ônibus, mas a expectativa é de viagens com veículos lotados ao longo destas quinta e sexta-feira, já que amanhã o dia será de ponto facultativo em inúmeras repartições da administração pública estadual, municipal e federal.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar