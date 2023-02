Terminal Rodoviário de Belém tem grande movimentação para o Feriadão do Carnaval

O Terminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes, em Belém, apresenta grande movimentação de pessoas que deixam a capital paraense a partir desta sexta-feira, 17, rumo ao interior ou a outros Estados para curtir o feriadão de Carnaval que segue até pelo menos a Quarta-Feira de Cinzas ao meio-dia. Os guichês de vendas de passagens mais procurados são Mosqueiro, Outeiro, Cametá, Vigia, Marudá (município de Marapanim) e Bragança.

Para fora do Pará são procurados os guichês de vendas de passagens para São Luís (MA) e Fotaleza (CE).

Até o momento, a FTERPA não informou acerca de saídas extras de ônibus para os locais mais procurados pelo belenense que, na capital, tem várias opções para este Carnaval, a exemplo dos desfiles das escolas de samba do Grupo A, a partir da noite de hoje, na Aldeia Amazônica, na Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira.

Estação das Docas, Porto Futuro e vários outros logradouros da cidade estarão abertos normalmente e com programações culturais alusivas à quadra momesca. Também haverá programação de carnaval nos distritos de Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e Cotijuba.

PORTO FLUVIAL

É grande, também, a movimentação de passageiros no Porto de Belém, de onde estão saindo embarcações para o porto do Camará, em Salvaterra, no Marajó. São procuradas passagens especialmente para Salvaterra e Soure.

MOSQUEIRO

A Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, a exemplo do que tem feito nos finais de semana normais, garantiu o aumento do número de ônibus na frota que faz a linha Belém-Mosqueiro-Belém e que é operada por um consórcio de empresas de transportes coletivos.

Na manhã desta sexta já é grande o movimento de saída de passageiros para a ilha de Mosqueiro, onde pretendem passar os dias do Feriadão.

“Nem todo mundo que está aqui vai embarcar para curtir carnaval, mas apenas, para descansar e aproveitar o que há de bom em Mosqueiro como as praias, a orla, a Praça da Matriz com as vendas de tapiocas e um montão de atrações que nem sempre tem a ver com o carnaval”, disse Lisboa Júnior, que aproveitará esses dias para faturar uma verba extra com vendas de cerveja e refrigerante em lata na bucólica.

Segundo o jovem, ele é empregado, mas sempre que acontecem esses feriadões, aproveita para faturar um dinheiro extra.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar