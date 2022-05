Termo de cooperação técnica é assinado entre Alepa e Câmaras de Vereadores

“Em agosto, daremos início ao curso de graduação ‘Tecnologia em Gestão Pública’, autorizado pelo Conselho Estadual de Educação (CCE). A Assembleia Legislativa do Pará – Alepa, será a primeira a ofertar curso superior no Brasil. Há especialização em duas Assembleias Legislativas, na de Minas Gerais e na do Rio de Janeiro. A Gestão Pública elabora resultados com meios políticos para solucionar problemas referentes à Gestão Pública”, afirmou o presidente do Poder Legislativo, deputado Chicão, na manhã de ontem, quinta-feira, 12, durante a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para implantar o Programa de Formação Continuada e Modernização do Poder Legislativo.

A assinatura ocorreu durante o Forma Alepa/Elepa Itinerante, que acontece na região Lago do Tucuruí até amanhã, sábado, 14. O objetivo do Termo de Cooperação Técnica é qualificar a atuação de servidores públicos. O Programa de Formação Continuada e Modernização do Poder Legislativo estabelece e regula a implementação das ações de continuidade da formação.



A Alepa busca viabilizar meios técnicos como modelos de modernização da legislação envolvendo a tecnologia, comunicação, informação e educação.

Alexandre Siqueira, prefeito de Tucuruí agradeceu a Alepa pela iniciativa do projeto. “Sou grato e fico feliz pela oportunidade de ter a Alepa em nosso município, por meio desse serviço aos nossos servidores. Obrigada, presidente Chicão, por trazer essa qualificação, as dificuldades são enormes em ter esses serviços aos que colaboram com o serviço público”, disse.



“Esse termo fortalece a formação legislativa do Pará como um todo. Por meio do termo de cooperação técnica, a câmara municipal irá demandar assunto específico para a Escola da Alepa colaborar no que for necessário. Quando se investe em educação, conhecimento e informação, quem ganha é a população. O vínculo entre a Alepa e as câmaras municipais é importante, a partir de educação, de transformação. A Alepa é o fio condutor desse processo através da Escola do Legislativo”, disse Betânia Fidalgo, diretora da Escola do Legislativo.



As câmaras municipais devem garantir a manutenção do programa de formação continuada e, principalmente, prestar contas após cada ação prevista no plano de trabalho do Forma Alepa/Elepa. Essa é a oitava edição de mais uma ação da Alepa por meio da Escola do Legislativo.

Imagem: Celso Lobo (AID/Alepa)