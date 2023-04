TerPaz chega neste sábado à ilha do Combu

Ações do Governo do Estado por meio da Secretaria de Articulação e Cidadania serão realizadas neste final de semana. Neste sábado, 15, será na Ilha do Combu e amanhã, domingo, 16, no bairro de Águas Lindas, em Belém.



O O TerPaz Itinerante levará serviços de saúde e cidadania aos moradores dessas localidades. A secretária adjunta da Seac, Alessandra Amaral, estará à frente da coordenação e estará presente nos dois eventos para mostrar o interesse do governo estadual em zelar pela população com serviços de atendimentos médicos nas áreas de clínica geral, pediatria e goinecologia; farmácia, testagem rápida de sífili, hepatite B e C e Ists; atendimento à pessoa deficiente, vacinação geral e avaliação nutricional.



Os trabalhos começam às 10h.

Imagem: Agência Pará