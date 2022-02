TerPaz e ‘Amazônia 360°’ vão ofertar cursos sobre empreendedorismo sustentável as inscrições já estão abertas

O Projeto “Amazônia 360° ” é um programa de empreendedorismo para jovens de 18 a 29 anos, que moram na região metropolitana de Belém, Manaus, Macapá ou Porto Velho e que tenham vontade de aprender a criar negócios sustentáveis que valorizam a Amazônia.

Em Belém, o projeto vai ofertar oficinas práticas aos moradores dos bairros atendidos pelo Programa Territórios Pela Paz (TerPaz), do Governo do Pará, as inscrições para participarem da oficina prática e dinâmica do módulo “Despertar” já estão abertas. A ação é do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, em parceria com o Itaú e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

Para participar os interessados devem residir nos bairros contemplados pelo TerPaz ( Cabanagem, Bengui, Guamá, Jurunas e Terra Firme, em Belém; Icuí-Guajará, em Ananindeua, e Nova União, em Marituba); ter concluído ou estar cursando o ensino médio, técnico ou superior; ter disponibilidade de tempo e se comprometer em participar dos encontros virtuais e presenciais (cursos, oficinas e eventos) e sentir interesse em conhecer mais sobrea a Amazônia e suas oportunidades de empreendedorismo.

As aulas terão duração de 10h, e serão ministradas nos dias 12 a 19 de março. Os participantes que conseguir se destacarem, avançam para as próximas fases.

As inscrições são gratuitas e os participantes terão direito a certificados, acesse o link e faça sua inscrição aqui.

Foto: Reprodução site amazonia360