TerPaz itinerante abre 425 vagas de cursos de capacitação em Ananindeua

Por meio do Projeto TerPaz Itinerante de Engenharia, estão sendo ofertados cinco cursos nas respectivas áreas: Apontador de obras, Pequenos reparos residenciais, Construção de filtro de água com o caroço de açaí, Desenho Técnico, e Planejamento e Orçamentos. Ao todo são 425 vagas, e integra o Programa TerPaz, do Governo do Estado do Pará.

A ação é resultado de uma parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), a Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará (CRF-UFPA) e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). As formações serão realizadas na primeira quinzena de setembro.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, de forma presencial, na Usina da Paz do Icuí-Guajará, no prédio da Assistência, e também de forma on-line por meio dos links:

Planejamento e Orçamento

Apontador (a) de Obras

Curso Leitura de Desenho Técnico

Pequenos Reparos Residenciais

Beneficiamento do caroço de açaí para produção de filtros de água de baixo custo

As aulas serão ministradas em três escolas de Ananindeua, na primeira quinzena de setembro: na Escola de Ensino Médio e Fundamental Professora Zulima Vergolino (Conjunto Cidade Nova II, Rua Sn-2, entre We 13 e Travessa We 16, Cidade Nova II, Sn, bairro do Coqueiro, em Ananindeua), de 18h30 às 22h; na Escola Professor João Carlos Batista (Avenida Governador Hélio Gueiros, bairro 40 Horas, em Ananindeua), com aulas pela manhã, tarde e noite; e na Escola Candido Horácio Evelin (Rua Estrada da Providência, Cidade Nova VIII, nº 59, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua), de 18h30 às 22h. Caso ocorra um número maior de inscritos nas capacitações, a programação prevê a abertura de turmas excedentes nas Escolas João Carlos Batista e Cândido Horácio Evelin.

Foto: David Alves / Ag Pará