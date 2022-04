TerPaz Itinerante leva serviços de saúde para 10 municípios do sul e sudeste paraense

No último sábado (09), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) levou o TerPaz Itinerante para 10 municípios do sul e sudeste paraense. A ação é um desdobramento dos serviços oferecidos no Programa Territórios pela Paz (TerPaz), na região metropolitana de Belém.

De acordo com Romulo Rodovalho, titular da Sespa, levar serviços de saúde para a população está entre as prioridades da gestão. “Ações como essa do TerPaz demonstram o compromisso do governo do Estado em levar atendimento e amparo pelo Pará inteiro. É um projeto que ficamos muito felizes em ver sendo realizado com tamanho sucesso. Vamos seguir trabalhando para levar projetos de saúde para mais municípios do Estadostado”, pontua.

A programação segue até dia 26 de abril e contempla as cidades de São Felix do Xingu, Tucumã, Xinguara, Conceição do Araguaia, Redenção, Cumaru, Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Eldorado dos Carajás e São Geraldo do Araguaia.

Coordenadora do TerPaz na Sespa, Alessandra Amaral detalha os serviços oferecidos. “Temos uma triagem de técnicos de enfermagem e enfermeiros, atendimento médico, odontológico, escovódromo com distribuição de kits, palestras educativas e preventivas de saúde bucal, vamos levar também vacinas, testes rápidos de Sífilis, HIV, Hepatites B e C, além da farmácia básica”, comenta Alessandra.

Para as pessoas com deficiência são realizados cadastros para recebimento posterior de cadeiras de rodas e emissão de carteiras de passe livre.

“Será um momento maravilhoso para essa região visto que há muito tempo já não existem ações de saúde tão grandiosas nessa região. Com certeza será um marco na história chegarmos com todos esses serviços de saúde de qualidade que o TerPaz oferece”, acrescenta Alessandra Amaral.

As ações ocorrem sempre no horários das 8h às 13h. Confira os locais das próximas ações:

12/04: Xinguara , na escola Dom Luis de Moura Palha, situada na avenida Lauro Sodré, 920;

, na escola Dom Luis de Moura Palha, situada na avenida Lauro Sodré, 920; 14/04: Conceição do Araguaia , na escola 14 de abril, situada na rua Intendente Amâncio Rêgo, 322. Centro;

, na escola 14 de abril, situada na rua Intendente Amâncio Rêgo, 322. Centro; 16/04: Redenção , na escola Marcus Valério Barbosa, situada na avenida Jales Machado Neves, s/n;

, na escola Marcus Valério Barbosa, situada na avenida Jales Machado Neves, s/n; 18/04: Cumaru , na escola João Pinto Pereira, situada na avenida dos Estados, s/n. Centro;

, na escola João Pinto Pereira, situada na avenida dos Estados, s/n. Centro; 20/04: Santana do Araguaia , na Escola de Ensino Técnico (Eetepa) de Santana do Araguaia, situada na rua Três, 5866-7146;

, na Escola de Ensino Técnico (Eetepa) de Santana do Araguaia, situada na rua Três, 5866-7146; 22/04: Santa Maria das Barreiras , na Casa de Tábua, situada na avenida Ayrton Senna, Distrito Casa de Tábua;

, na Casa de Tábua, situada na avenida Ayrton Senna, Distrito Casa de Tábua; 24/04: Eldorado dos Carajás , na escola Municipal de Ensino Fundamental Eldorado, situada na avenida Iguaçu, km 02, 113, Centro.

, na escola Municipal de Ensino Fundamental Eldorado, situada na avenida Iguaçu, km 02, 113, Centro. 26/04: São Geraldo do Araguaia, na escola Macário Dantas, situada na avenida Firmino Costa, s/n, bairro Alto Bec.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação