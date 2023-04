TerPaz Itinerante

Duas grandes ações do Governo do Estado por meio da Secretaria de Articulação e Cidadania serão realizadas neste final de semana. No sábado, 15, na Ilha do Combu, e domingo, 16, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. O TerPaz Itinerante levará serviços de saúde e cidadania aos moradores dessas localidades. A secretária adjunta da Seac, Alessandra Amaral, estará à frente da coordenação e estará presente nos dois eventos.