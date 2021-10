TerPaz oferece cursos e oficinas com inscrição até segunda-feira

O TerPaz do Icui- Guajara está com inscrições abertas até segunda-feira (18) para pessoas que estejam interessadas em participar do cursos e oficinas oferecidos pelo programa Territórios Pela Paz.

Estão sendo ofertadas oficinas de biojóias em cerâmica, iniciação dos estudos ao violão, oficina de confecção de instrumentos musicais artesanais, oficina de gravação para captação de áudio para bandas, robótica, curso de panificação e outros.

Para realizar as inscrições os interessados devem entrar no link e escolher a oficina ou curso pretendido. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail, e em seguida os mesmos serão avisados sobre o local da realização dos cursos e oficinas.

Link para inscrição: http://terpaz.pa.gov.br/sites/default/files/inscricoes_terpaz_cursos_e_oficinas_icui_1.pdf

Foto: jcconcursos

Jornalista: Marina Moreira