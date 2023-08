TerPaz promove ação de cidadania e shows regionais no Guamá neste sábado (12)

Neste próximo sábado (12), o bairro do Guamá, em Belém, volta realizar o TerPaz -Ouvindo as Comunidades, com uma programação diversificada e repleta de atividades. A ação que por meio de escuta ativa, o programa Territórios pela Paz (TerPaz) incorporou as demandas solicitados pela comunidade, demonstrando comprometimento em impulsionar mudanças reais.

A programação diversificada e repleta de atividades inclui:

Aulão de Fit Dance;

Consultas, palestras, atendimento de enfermagem, teste rápidos, vacinação, avaliação nutricional e serviços farmacêuticos;

Emissão de documentos e atendimento veterinário.

A programação acontecerá às 07h da manhã, na Praça Frei Daniel, localizada na Rua Guerra Passos. Pela parte da tarde, das 16h às 17h, terá outras atividades, principalmente para criançada, que poderá assistir ao teatro realizado pelo Espetáculo Brincádiquê.

Já no horário das 17h às 20h, brinquedos infláveis e pula-pula estarão disponíveis para as crianças. A programação se encerra das 19h às 22h com atrações musicais como a Banda Fruto Sensual e DJ Jr Eletrizante, para animar os moradores guamaenses.

A programação do evento foi pensada junto à comunidade, através do projeto TerPaz – Ouvindo as Comunidades, da Seac, lançado dia 3 de junho, na Usina da Paz Guamá. O projeto reforça o compromisso do programa em dar voz à comunidade e promover a participação ativa de cada indivíduo.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará