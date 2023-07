TerPaz realiza ação de cidadania e atende 3.274 pessoas em Ananindeua

Na manhã deste sábado (01), os moradores do bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, participaram de mais uma ação, promovida pelo Governo do Pará, através da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), pelo programa Territórios pela Paz (TerPaz), que ofereceu serviços de saúde e cidadania na Usina Da Paz Professor Amintas Pinheiro. Ao todo, foram realizados 3.274 atendimentos.

A ação contou com uma equipe multiprofissional mobilizada em parceria com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Polícia Civil (PC), Defensoria Pública do Estado (DPE) e Fundação ParáPaz.

Os moradores da região contaram com mais de dez serviços ofertados, como assistência jurídica em casos de divórcio consensual. “Essas ações são importantes para a população, assim como para a defensoria, pois ajudam a desafogar as demandas que não são tão urgentes. Nessa ação de hoje, por exemplo, o balcão da defensoria está fazendo emissão de 2ª via de certidão de nascimento, carteira de trabalho digital , CPF e o atendimento jurídico, em casos de divórcio consensual”, declarou João Paulo Santos, técnico de DPE.

Saúde – A programação contou com palestras sobre saúde bucal para crianças e disponibilizou testes rápidos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites B e C; vacinas contra H1N1, HPV e tríplice viral; agendamento de passe livre e cadastro para recebimento de cadeira de rodas, para pessoas com deficiência, além de consultas médicas com especialistas nas áreas de clínica médica, ginecologia e pediatria.

“Aqui em Ananindeua essa é a última ação deste semestre e estamos reunindo diversos serviços e secretarias para sempre trazer o melhor para a comunidade. Em agosto, estaremos de volta com mais ações aqui na Usina da Paz do Icuí-Guajará”, disse Alessandra Amaral, secretária adjunta da Seac.

Para a moradora, Regina Lucia Souza, de 64 anos, a ação foi muito bem-vinda. “Está sendo uma benção porque muitas das vezes a gente tenta marcar uma consulta e não consegue. Hoje, já marquei meus exames e não precisei ir para longe de casa. Eu estou muito satisfeita, o governo está de parabéns”, disse Regina.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marilia Souza/SEAC/NUCOM