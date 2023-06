TerPaz tem destaque no lançamento do 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

No lançamento do 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado na noite desta terça-feira (20), em Belém, o programa Territórios pela Paz (TerPaz) do governo do Estado, teve destaque especial. O TerPaz é uma iniciativa que busca integrar a segurança pública com ações de cidadania, visando a transformação social e a melhoria da qualidade de vida nas áreas mais vulneráveis.

No expositor do TerPaz, representantes da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), órgão responsável por coordenar o programa, apresentaram uma maquete detalhada dos espaços físicos das Usinas da Paz. Essa ampliação do programa ocorreu por meio das Usinas da Paz, que são espaços comunitários onde são oferecidos serviços públicos e atividades de cidadania, como esporte, cultura, educação e capacitação profissional.

“O TerPaz é um programa transformador que está gerando impacto positivo em vidas, empoderando comunidades e promovendo a paz. Através de uma abordagem integrada entre segurança pública e ações sociais, estamos construindo um futuro melhor para as áreas mais vulneráveis. Com as Usinas da Paz como símbolo de nosso compromisso, oferecemos serviços públicos, atividades e espaços de cidadania. Estamos orgulhosos em compartilhar nosso sucesso no 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, buscando disseminar boas práticas e encontrar soluções conjuntas para os desafios na área de segurança pública”, informou Igor Normando, titular da Seac.

Durante o evento, os representantes da Seac compartilharam informações sobre a experiência e os resultados obtidos com o TerPaz. Desde 2019, o programa já realizou mais de 2 milhões de beneficiamentos, promovendo a redução da violência e o fortalecimento das relações comunitárias nos territórios atendidos, através de uma abordagem integrada entre as secretarias estaduais e órgãos parceiros.

Segundo o diretor geral do Núcleo de Relações Institucionais da Seac, Julio Alejandro Quezada Jelves, representantes do Fórum Nacional de Segurança Pública escolheram Belém para sediar o evento, após uma visita técnica nas Usinas da Paz. “Em janeiro deste ano, Samira Bueno que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública veio para uma atividade com a Polícia Civil do Pará e nós a levamos para conhecer, durante a noite, a Usina da Paz da Cabanagem e ela ficou surpresa com o conjunto de atividades sendo oferecido, mesmo sendo a noite, como aulas de hidroginástica, robótica, esportes e alfabetização dentro do complexo. E achou apropriado trazer o Fórum que justamente busca estabelecer uma conexão entre políticas de inclusão social e segurança pública em Belém. Isso é fantástico, mostra como o programa TerPaz e as UsiPaz estão sendo modelos de inovação para o Brasil”, concluiu Alejandro.

O público presente teve a oportunidade de conhecer de perto os benefícios proporcionados pelo TerPaz e as conquistas alcançadas até o momento, principalmente após o funcionamento das Usinas da Paz, que são grandes complexos multifuncionais e extensões do programa TerPaz, atualmente nove estão em funcionamentos na região metropolitana de Belém e sudeste do Estado. A maquete das Usinas da Paz chamou a atenção dos participantes, ilustrando de forma concreta a infraestrutura e as atividades oferecidas nesses espaços de promoção da cidadania.

Modelo de política pública – O programa TerPaz tem se mostrado um exemplo de sucesso na integração entre segurança pública e ações sociais, demonstrando que é possível transformar realidades por meio de políticas abrangentes e participação comunitária. A presença no 17º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública permitiu que essa experiência fosse compartilhada com gestores federais, estaduais e municipais, pesquisadores acadêmicos e representantes da sociedade civil de todo o país, promovendo a disseminação de boas práticas e a busca por soluções conjuntas para os desafios enfrentados na área da segurança pública.

O secretário de segurança pública do Piauí, Chico Lucas, ficou interessado e encantado ao conhecer mais sobre a experiência do TerPaz. “O Pará é referência na redução da violência com esse conceito de não trazer só a repressão policial, mas também e principalmente levar serviço cidadania, tudo aquilo que as pessoas esperam do Estado fornecer. Então, eu quero aqui parabenizar o governador Helder Barbalho e toda equipe da segurança pública e da cidadania. Realmente é muito importante que o Estado não seja só repressor, que seja também essa mão assistencial que é dar oportunidade para os jovens e levar um pouco de cultura e lazer para todos”, disse.

O 17º encontro do FBSP tem correalização do Governo do Estado do Pará, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP) e da Universidade Federal do Pará (UFPA). A programação segue até o dia 22, com diversas mesas de discussão, que serão realizadas no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia (Hangar).

A programação completa está disponível no link . Na página, é possível localizar as mesas, os participantes e os horários das atividades.

Fonte: Agência Pará/Foto: Victoria Monteiro/NUCOM/SEAC