Terra Indígena Alto Rio Guamá é alvo de operação ambiental da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagou na manhã de ontem, quarta-feira, 07, a Operação Vesúvio, com o objetivo de reprimir os crimes ambientais no interior da Terra Indígena Alto Rio Guamá. Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Nova Esperança do Piriá. Ele é acusado de crimes de corte e transporte ilegais de madeira.

As investigações tiveram início a partir da apreensão de caminhão com diversas toras de madeira extraídas ilegalmente do interior da Terra Indígena Alto Rio Guamá.



Confirmada a hipótese criminal, o investigado pode ser condenado a até cinco anos prisão.

Todo o material apreendido já está à disposição da Justiça.



A destinação da madeira ainda não foi determinada pelas autoridades judiciais.

Imagens: Ascom/SRPF