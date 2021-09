Terra tem anomalia no campo magnético e preocupa cientistas

Um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, aponta que o campo magnético do planeta Terra está com uma anomalia. O fenômeno estaria causando preocupação à Nasa e, por isso, constantemente é monitorado.

A anomalia, que está aumentando, está localizada acima da América do Sul e chega até uma parte do continente africano. Nessas regiões, a intensidade do campo magnético é mais baixa. A principal função do campo é barrar a radioatividade que vem do espaço, como, por exemplo, os raios ultravioleta. Outros raios que são conhecidos como ionizantes também são perigosos, pois retiram elétrons dos átomos e os transformam em íons.

Os raios radioativos são cancerígenos e têm a capacidade de destruir a atmosfera. É por isso que Marte tem apenas 2% de campo magnético, se comparado ao da Terra. No Planeta Vermelho, a ação do campo magnético é extremamente fraca. Uma das maiores preocupações da Nasa é o fato de que a radiação pode afetar principalmente a tecnologia, como satélites.

O campo magnético é formado pela fusão do ferro e do níquel, que se movimentam a três mil quilômetros de profundidade e geram correntes elétricas que, consequentemente, geram o campo.

Ainda de acordo com o estudo, o campo dipolo, que também é causado por essa fusão, pode estar enfraquecendo. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, ventos solares e rochas magnetizadas correspondem a 10% do campo magnético da Terra.

Um outro estudo, publicado em 2020, diz que a anomalia pode ser um outro fenômeno acontecendo: a inversão magnética, ou seja, mudança de orientação do campo magnético terrestre.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Division of Geomagntism, DTU Space