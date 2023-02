Terremoto: Brasileiros estão desabrigados na Turquia, diz Itamaraty

Brasileiros estão sem abrigos após os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria nesta segunda-feira (6). A informação foi dada pelo conselheiro da Embaixada do Brasil na Turquia, Marcelo Viegas , em entrevista para a GloboNews. Não há confirmação de brasileiros mortos ou feridos.

Viegas faz parte do consular localizado em Ancara, capital da Turquia. Na região, vivem 350 brasileiros registrados. Um número superior está vinculado ao Consulado-Geral em Istambul. “Lá, no entanto, a possibilidade de que haja vítimas diretas do terremoto é menor, dada a maior distância [do epicentro do tremor]”, explicou Marcelo.

“Dos brasileiros sob nossa jurisdição, a grande maioria vive em Ancara e seu entorno, que não foi diretamente atingida pelo sismo. Temos noticias de famílias com brasileiros na região atingida que estão desabrigadas, mas felizmente não há registro de brasileiros mortos ou feridos”, acrescentou.

O conselheiro explicou que a Embaixada solicitou recursos ao Itamaraty. A verba, caso seja liberada pelo governo do Brasil, será usada para auxiliar os brasileiros afetados pelo terremoto.

Brasil vai ajudar

A ABC (Agência Brasileira de Cooperação), que integra o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, fará uma reunião para definir quais formas o governo federal poderá ajudar a Turquia após os terremotos. A discussão deverá ocorrer nesta terça-feira (7).

“Sei de grupos de bombeiros voluntários, por exemplo, que já entraram em contato com a Agência para se colocar à disposição para virem prestar assistência por aqui [Turquia], mas este é um pacote que ainda está sendo estudado e elaborado dentro das capacidades e possibilidades do Estado brasileiro neste momento”, comentou Viegas.

Segundo o conselheiro, todas essas informações foram entregues preliminarmente para os governantes da Turquia.

Terremoto na Turquia

Cerca de 3.830 mil pessoas morreram e outras 18 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira. O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

Fonte: IG/Foto: Reprodução: redes sociais