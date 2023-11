Terremoto de 5,6 graus atinge o oeste do Nepal e deixa 22 mortos

Um terremoto de 5,6 graus na escala Richter atingiu o oeste do Nepal nesta sexta-feira (3), matando ao menos 22 pessoas.

O tremor ocorreu às 23h47 (horário local; 15h02 em Brasília), a uma profundidade de 18 quilômetros, com epicentro no distrito de Jumla, uma região montanhosa da província de Karnali, no oeste do país, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Também foi possível sentir o tremor no norte da Índia, incluindo na capital, Nova Délhi, de acordo com a imprensa local, que não relatou vítimas ou danos até o momento. O Centro Nacional de Sismologia da Índia estimou a magnitude do terremoto em 6,4 graus.

O Nepal está entre os países mais propensos a catástrofes naturais do mundo e tem uma população muito vulnerável, em sua maioria pobre, além de infraestrutura insuficiente para lidar com enchentes ou terremotos.

De acordo com a Associação Asiática de Preparação (APP), uma aliança criada para coordenar a resposta de emergência entre os países asiáticos, Katmandu é a capital nacional com o maior risco de terremotos entre 21 megacidades do mundo.

Em 25 de abril de 2015, um terremoto de 7,8 graus atingiu o Nepal, derrubando edifícios de vários andares em Katmandu e provocando deslizamentos de terra e avalanches nas montanhas. Cerca de 9.000 pessoas morreram e mais de 22.000 ficaram feridas.

Aquela catástrofe deixou centenas de milhares de pessoas desabrigadas e causou danos avaliados em cerca de US$ 7 bilhões. Mais de sete anos após o terremoto, as obras de reconstrução ainda não foram concluídas, em parte devido aos efeitos da pandemia de covid-19.

