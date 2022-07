Terremoto de 7,1 graus sacode ilha mais populosa das Filipinas

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude sacudiu nesta quarta-feira (27) o norte da ilha de Luzon, a mais populosa das Filipinas e onde fica a capital, Manila. Até a manhã desta quarta, foram confirmadas quatro mortes e 60 pessoas ficaram feridas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que registra a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o hipocentro do tremor esteve localizado a 10 quilômetros de profundidade. Além disso, o USGS localizou o terremoto cerca de 12 quilômetros a leste da cidade de Dolores, com cerca de 32,5 mil habitantes.

Por sua vez, o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia elevou a magnitude do terremoto para 7,3 e calculou uma profundidade de 25 quilômetros, segundo seu relatório preliminar. Como resultado do tremor, o Conselho Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres emitiu um “alerta de emergência extrema”.

O sismo, registrado às 8h43 (horário local, 21h43 de terça em Brasília), foi sentido na capital do país e surpreendeu moradores que tiveram que evacuar alguns prédios por precaução, segundo vídeos postado nas redes sociais. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram casas e prédios desabados na província de Abra, onde ocorreu o terremoto.

As Filipinas ficam no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área que acumula cerca de 90% da atividade sísmica e vulcânica do mundo, e é abalada por cerca de 7 mil tremores por ano, a maioria deles moderados.

Fonte: *EFE

Foto: EFE/EPA/Bureau of Fire Protection (BFP)