Terremoto na Turquia e na Síria deixa mais de 1,2 mil mortos

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria na manhã desta segunda-feira (6) e o número de mortes já passa de 1,2 mil pessoas, de acordo com autoridades dos dois países. O tremor é o mais forte registrado na região desde 1939.

De acordo com relatos, o sismo durou cerca de um minuto e meio, mas gerou dezenas de réplicas. A grande destruição e o número de mortos seriam explicados pela profundidade, de apenas 10 quilômetros, considerada baixa pelos especialistas, e também pela própria duração do terremoto.

O último balanço do governo turco apontou ao menos 912 mortes no país. Já na Síria, foram registradas 312 mortes. Além disso, mais de 50 mil pessoas ficaram feridas, e milhares estão desaparecidas. O epicentro do tremor foi no povoado de Kahramanmaras, na Turquia, próximo à cidade de Gaziantep, no sudoeste, bem perto da fronteira com a Síria.

Apesar de ter afetado de forma mais intensa a Turquia e a Síria, o tremor também foi sentido em Israel, Chipre e no Líbano. O governo turco informou que mais de 45 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca. O presidente da Turquia, Recep Tayip Erdogan, lamentou o episódio.

– Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmaraş e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD – disse.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/Deniz Tekin