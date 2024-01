Terremoto volta a ser registrado no interior do Acre

Na madrugada deste domingo (28), um novo terremoto foi registrado em Tarauacá, no interior do Acre. O abalo sísmico de magnitude 6,5 foi captado pela Agência de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS). As informações são do G1.

A agência apontou ainda que o epicentro foi localizado a 609,5 quilômetros de profundidade e a 66 quilômetros da zona urbana da cidade. Por causa da profundidade, o tremor não ofereceu risco à superfície.

O registro ocorre oito dias após o estado ter registrado um terremoto de magnitude 6,6.

O Corpo de Bombeiros disse que não há ocorrências relacionadas ao tremor. Muitos moradores do município ligaram para a corporação após sentirem o terremoto.

