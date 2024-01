Terreno cede e 10 pessoas caem em cova durante sepultamento

Durante um enterro que acontecia ontem, sábado, 20, no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga, no Distrito Federal, as lajes de duas covas desabaram e 10 pessoas caíram nos jazigos.

Das 10 pessoas, cinco ficaram feridas, incluindo funcionários do cemitério. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar as pessoas do local.

Por meio de nota, o cemitério alegou que o terreno cedeu por causa do peso das pessoas que acompanhavam um sepultamento. O solo do local foi isolado para passar por uma avaliação.

No momento do acidente, amigos e familiares estavam se despedindo de Adelice Maria da Silva, de 73 anos. A cerimônia fúnebre acabou sendo adiada para este domingo, 21.

Imagem: Pleno.News