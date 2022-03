Tesla defende Autopilot, mas pede ‘monitoramento constante’

A montadora Tesla está em processo de defesa do próprio sistema de piloto automático, que atualmente passa por questionamentos e até investigações nos Estados Unidos. Políticos e instituições criticam a empresa porque o sistema seria supostamente falho e perigoso.

De acordo com o chefe de políticas públicas e desenvolvimento de negócios da Tesla, Rohan Patel, as funções de autonomia garantem aos motoristas “que andem com mais segurança do que os condutores médios nos EUA”. As falas estão em uma carta enviada pelo executivo a políticos do país e obtida pela Reuters.

Entretanto, na mesma carta, Patel indicou que os dois sistemas da empresa, o Autopilot e a sua versão mais avançada (Full Self Driving) ainda precisam de “monitoramento constante e atenção aos motoristas”, já que os veículos ganham capacidade de “algumas, mas não todas as tarefas de Direção Dinâmica”. Por isso, o executivo sugere que é tarefa da própria empresa ajudar a educar os motoristas sobre as capacidades e as limitações das plataformas.

Convenceu?

Deputados que atualmente criticam a Tesla acharam a carta evasiva e defensiva demais, especialmente porque a empresa ainda não reconhece ou é transparente em relação à responsabilidade dos carros em casos de batidas.

Os testes Beta com o FSD começaram em 2021 com motoristas considerados exemplares pela companhia.

Apesar disso, algumas versões foram criticadas pelo próprio CEO, Elon Musk, batidas continuam sendo registradas ao redor do país e até casos de “freio fantasma” surgiram nos últimos meses. A montadora sempre foi enfática ao afirmar que, apesar da condução autônoma, é necessário precisar atenção a todo momento durante o trajeto e estar apto a tomar o volante rapidamente se for o caso.

Fontes

Reuters