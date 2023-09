Tesla: Musk queria usar câmeras para incriminar motoristas, diz livro

Elon Musk tentou usar câmeras internas de carros da Tesla para espionar motoristas, afirma sua recém-publicada biografia , assinada pelo jornalista Walter Isaacson. Segundo o livro, Musk queria usar as imagens para defender a empresa em possíveis processos judiciais.

O biógrafo afirma que Musk acreditava que os recorrentes acidentes causados por carros da Tesla eram culpa dos motoristas, e não do software de piloto automático desenvolvido pela empresa. Ele queria, portanto, usar as câmeras internas dos carros para conseguir ter provas contra os motoristas.

“Musk estava convencido de que motoristas ruins, e não softwares ruins, eram o principal motivo da maioria dos acidentes. Numa reunião [da Tesla], ele sugeriu usar dados coletados das câmeras do carro – uma das quais está dentro do carro e focada no motorista – para provar quando houve erro do motorista. Uma das mulheres na mesa recuou. ‘Nós conversamos com a equipe de privacidade sobre isso’, disse ela. ‘Não podemos associar os fluxos de selfies a um veículo específico, mesmo quando há um acidente, ou pelo menos essa é a orientação dos nossos advogados'”, diz a biografia.

O livro diz que Musk “não ficou feliz” com a resposta. “Eu sou o tomador de decisões nesta empresa, não a equipe de privacidade. Eu nem sei quem eles são”, teria dito ele.

Então, o bilionário sugeriu que os motoristas fossem avisados que as imagens seriam coletadas pela empresa em caso de acidente. A ideia, então, foi aceita.

Alguns modelos da Tesla possuem câmeras internas voltadas para o motorista para alertar quando eles estão distraídos ao usar o piloto automático. Em seu site, a empresa informa que “por predefinição, as imagens e os vídeos capturados pela câmera não saem do veículo e não são transmitidos a ninguém, incluindo a Tesla”, a não ser que o motorista autorize.

Se o compartilhamento de dados for autorizado, a Tesla informa que pode obter imagens em caso de acidente “para nos ajudar a desenvolver melhorias de segurança futuras e a melhorar continuamente a inteligência de funcionalidades que dependem da câmera”.

Nos Estados Unidos, diversos acidentes já ocorreram envolvendo carros da Tesla enquanto motoristas usavam o sistema de direção autônoma. Por conta disso, a empresa ficou na mira da Justiça local várias vezes, mas não chegou a apresentar imagens internas dos veículos para se defender.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Instagram