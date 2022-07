Testagem contra a covid-19 continua no Terminal Hidroviário nesta sexta, 22, e sábado, 23

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), segue com a ação de testagem contra a covid-19 no Terminal Hidroviário de Belém, no bairro do Reduto. Nesta sexta-feira, 22, e sábado, 23, pessoas que chegam à capital paraense vindas de diversas regiões do Estado podem fazer o teste rápido para detectar a doença. O atendimento vai das 8h às 14h.

Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), 250 pessoas foram testadas na sexta e sábado passados, quando o serviço começou a ser oferecido. Dessas, 22 tiveram resultado positivo. “Quem estiver positivado recebe orientações sobre o isolamento necessário e as medidas que devem ser tomadas no caso de agravamento dos sintomas”, explica a enfermeira Sheila Prestes, do Cievs.

Estratégia – A testagem no Terminal Hidroviário é uma das ações de prevenção e controle da doença na capital. Além de desafogar a demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), garante mais segurança para quem chega à cidade. Os testes estão disponíveis para todos, sintomáticos ou não. A ação ocorre também no último fim de semana das férias escolares, nos dias 29 e 30.

Segundo dados da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), cerca de 100 mil pessoas passam pelo Terminal Hidroviário durante o mês de julho. A Sesma reforça que a testagem neste local é oportuna em função do aumento de número de casos de covid-19 registrado na região do Baixo Amazonas e Tapajós.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Sesma