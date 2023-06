Teste de balneabilidade em praias da capital paraense é divulgado pela Semma

Para quem pretende aproveitar o mês de julho nas ilhas que pertencem a capital paraense é importante se atentar para as águas que estão próprias para o banho. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), divulgou as analises na água das praias de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Cotijuba, entre elas a única que não teve aprovação foi a Praia do Cruzeiro, localizada no Distrito de Icoaraci.

Segundo o laudo publicado recentemente pelo laboratório que realizou as análises do maetrial coletado nas praias durante o mês de junho, todas as praias da ilha de Cotijuba (Praia do Amor, Praia do farol, Praia da Saudade e e Praia do Vai-Quem-Quer), Mosqueiro (praias do Chapéu Virado, São Francisco, Praia Grande, Paraíso, Marahú, Ariramba, Baía do Sol, Areão, Farol e Murubira) e do distrito de Outeiro (Praia Grande, Praia da Brasília e Praia do Amor) foram consideradas próprias para banho.

Praias Imprópria

O laudo laboratorial apontou, a Praia do Cruzeiro, que fica no distrito de Icoaraci, como imprópria para o banho. As analises são feitas com base na resolução n° 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), de 29 de novembro de 2000, que diz que uma praias é considerada impropria para banho quando os indicadores microbiológicos de poluição fecal (no caso, E.Coli) estiverem acima de 2 mil por 100 milímetros (ml) de água.

Orientações

Os locais improprio para o banho receberá placas de alerta para que a população e os frequentadores do local saibam sobre os riscos de contaminação por micro-organismos, como vírus, bactérias e fungos, causadores de doenças que podem provocar grandes problemas à saúde humana, já que a poluição da praia pode ser provocada por lançamento inadequado de esgoto, fezes de animais na areia, resíduos dos motores de embarcações, entre outras possibilidades.

De acordo com o órgão, os testes de balneabilidade são feitos duas vezes por ano. O primeiro em dezembro, quando o volume de água cresce bastante; e o segundo no mês de junho, no inicio da estiagem, quando os testes detectam com maior precisão os possíveis problemas de balneabilidade.

Fiscalização

As autoridades competentes, como bombeiros, policias civil e militar e defesa civil, serão informadas pela Semma, para orientar a população a evitar a Praia do Cruzeiro, em Icoaraci, que foi classificada como inadequada para banho.

Em paralelo, a Semma já providencia as placas de alerta e mantém contatos com os órgãos que poderão contribuir para o isolamento da praia considerada imprópria para banho.

Vale lembrar que as praias são espaços públicos e todos poderão aproveitar o espaço para brincar, reunir suas famílias, frequentar as barracas e restaurantes, menos entrar na água, aproveitando o máximo possível com segurança.

Foto: Arquivo Comus