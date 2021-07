Teste de balneabilidade libera para banho a maioria das praias dos distritos de Belém

As principais praias dos distritos de Belém estão aptas para banho. Foi o que constatou o teste de balneabilidade, feito pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). A coleta do material foi realizada no mês de junho e o resultado da análise foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 15, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), após o laudo realizado no laboratório contratado pelo órgão.

Das 18 praias testadas, 16 estão liberadas para banho, sendo 10 no distrito de Mosqueiro (Baía do sol, Paraíso, Marahú, São Francisco, Ariramba, Chapéu Virado, Murubira, Farol, Grande e Areão), duas em Outeiro (Praia Grande e Amor ) e quatro em Cotijuba (Farol, Amor, Saudade e Vai Quem Quer).

A análise levou em conta o Manual de Orientações para Coleta de Água, Amostras Ambientais e Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen) e a resolução nº 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), de 29 de novembro de 2000, que estabelece os critérios de balneabilidade em águas brasileiras. A resolução diz que uma praia é considerada imprópria para banho quando os valores estiverem acima de 2.000 Escherichia Coli para cada 100 mililitros de água analisada.

De acordo com o laudo laboratorial, 16 praias estão com o pH com valores dentro dos limites da resolução, ou seja, superiores a seis e inferiores a nove, além de estarem com a salinidade menor ou igual a 0,5%, conforme recomenda o manual. O pH é uma medida que define o grau de acidez ou alcalinidade da água, sendo 7 o pH neutro.

“As praias se encontram em níveis adequados de balneabilidade. Com isso, neste período de férias, elas estão próprias para banho, mas é importante seguir um comportamento ambiental para mantê-las limpas”, comentou titular da Semma, Sergio Brazão.

Recomendação – As praias do Cruzeiro, localizada no distrito de Icoaraci, e da Brasília, no distrito de Outeiro, não atingiram o mesmo número dos demais balneários, portanto, a Semma não recomenda a utilização dos locais para banho.

A Secretaria já repassou o resultado dos testes para o Corpo de Bombeiros do Pará (CBPA) que, em conjunto com o órgão municipal, irá realizar as fiscalizações nas praias dos distritos.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Naidson Neves