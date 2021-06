Teste de gravidez dá negativo e jovem que matou namorado a tiros continuará presa

Deu negativo o resultado do exame da suposta gravidez da jovem Raquel Travassos, 21 anos, acusada de matar a tiro o namorado Matteo Santos, 25 anos, crime ocorrido no último dia 21, no bairro Caranazal, em Santarém, no oeste do Pará.

O estado de gravidez poderia ser levado em consideração pelo juízo penal,que converteu a prissão em flagrante em prisão preventiva, de acordo com deliberação do Supremo Tribunal Federal, que durante a pandemia autorizou que, nesses casos, a mulher pode cumprir prisão domiciliar.

No exame solicitado pela Justiça à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária , o resultado deu negativo para gravidez. O teste, assinado por dois farmacêuticos, foi feito por meio do método imunoensaio cromatográfico a partir do sangue coletado da jovem.

A defesa da jovem esperava um resultado positivo para solicitar a conversão da prisão cautelar em domiciliar pelo fato de também ser mãe de filha menor de 12 anos e, segundo os advogados, apresentar problemas psíquicos.

Na primeira audiência de custódia, presidida pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, da 3ª Vara Criminal de Santarém, a defesa argumentou insanidade mental da jovem, que não se pronunciou a respeito do crime.

Diante do resultado negativo do teste de gravidez, a jovem Raquel Travassos permanece presa.

O crime



Raquel Travassos matou o desenhista Matteo Santos com três tiros de pistola ponto. 40, arma que pertence a seu pai, um sargento da PM da reserva. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (21), no apartamento onde o casal morava, nos altos de um prédio comercial, na avenida Cuiabá, no bairro Caranazal.

Fonte: O Estado Net