Teste de resistência | Galaxy S24 Ultra dura mais e pode molhar

Algumas das principais melhorias do Galaxy S24 Ultra estão no design, com maior durabilidade. Além da proteção IP68, semelhante à geração anterior, o aparelho traz quadro lateral em titânio e vidro com proteção mais resistente, segundo a Samsung. A seguir, vamos analisar se, de fato, o celular está menos propenso a riscos e quebras.

Construção em titânio e vidro reforçado

O Galaxy S24 Ultra traz quadro lateral em titânio, que reduz o peso do dispositivo e oferece maior resistência que o alumínio. A ideia aqui é mais reduzir o peso do que aumentar resistência. Mas são apenas 2 gramas a menos que o S23 Ultra.

Porém, isso não significa muita coisa. Há outros componentes, incluindo uma proteção mais reforçada nos vidros traseiro e lateral, que podem ter afetado a redução no peso. Seja como for, o lado bom é que não aumentou, e o aparelho traz melhorias gerais em quase todos os sentidos.

Com relação ao vidro, trago aqui o teste feito por Zack Snyder, do canal JerryRigEverything . Ele demonstrou que o vidro da tela no Galaxy S24 Ultra é mais resistente , com riscos leves no nível 7 e mais profundos no nível 8. Os topo de linha até hoje sempre apresentaram riscos leves no nível 6 e mais profundos no nível 7.

Em outras palavras, o Gorilla Glass Armor é mais resistente do que o Ceramic Shield do iPhone 15. Mas não para quedas, segundo um teste do canal PBKreviews. O S24 Ultra teve uma pequena rachadura no topo da tela logo na primeira queda, com o display para baixo, na altura da cintura direto no concreto.

O vidro traseiro mostrou maior resistência que a tela. Seja como for, não parece haver melhoria na resistência a quedas em comparação com o Galaxy S23 Ultra. Como sempre, tudo depende de como o celular cai no chão e alguns outros fatores. O melhor é sempre fazer o máximo para evitar quedas.

Certificação IP68 segue igual

O Galaxy S24 Ultra repete a proteção IP68 contra água e poeira de seus antecessores. Ele suporta imersão em até 1,5 metro de água por até 30 minutos. Importante notar que tal proteção não inclui água salgada, então não entre com o celular no mar.

Aliás, é uma resistência que serve mais para submersões acidentais do que para, de fato, mergulhar o celular em água.

Fonte: IG/Foto: Felipe Junqueira