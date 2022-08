Teste para raiva deu negativo para as 12 pessoas atacadas em Bagre no Pará

As doze pessoas moradoras da comunidade Rio Piquiarana, da zona rural de Bagre, no arquipélago do Marajó, testaram negativo para raiva humana, já que essas pessoas teriam sido vítimas de ataques de morcegos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Equipe de Investigação Epidemiológica constatou que nenhum dos animais capturados era portador do vírus causador das doenças.

Segundo a prefeitura do município, logo quando as denúncias chegaram até a Secretaria de Saúde foram tomadas todas as medidas necessárias, e que toda a assistência médica foi prestada pelo Hospital Municipal, onde as vítimas atacadas foram atendidas.

Os técnicos da investigação Epidemiológica foram até o local para capturar os morcegos, que receberam a aplicação de pomada. Quando são inseridos novamente na colônia, esses morcegos são lambidos pelos demais, que são mortos pelo veneno presente na substância.

A Equipe de Zoonose da Prefeitura de Bagre segue realizando as ações de prevenção contra a raiva.

Foto: Reprodução biologiane