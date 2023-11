Testemunhas de Jeová celebram100 anos de educação e ensino no Brasil

Em 2023, a sede das Testemunhas de Jeová no Brasil completa 100 anos. O primeiro endereço foi no Rio de Janeiro. Instalado em Cesário Lange, no estado de São Paulo, desde 1980, o atual complexo conta com mais de mil voluntários, que trabalham e moram no local conhecido como “Betel”. A sede abriga um dos maiores parques gráficos da região e duas exposições gratuitas. Todo o empenho é voltado para a produção de materiais de educação bíblica e social. Milhões de pessoas já se beneficiaram dessa obra de ensino. O Betel do Brasil traduz, imprime e envia publicações para quase toda a América do Sul, alguns países da América Central e da África.

Na gráfica, há duas impressoras de alta velocidade que juntas produzem por hora mais de 400 mil revistas. É dali que sai a revista A Sentinela, publicada em português desde 1923 (em inglês, desde 1879) Essa revista tem uma das maiores tiragens do planeta e é traduzida para 413 idiomas. A sede também produz conteúdos em braile-português e vídeos para a comunidade surda. Em 2022, houve o lançamento da Bíblia na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Essa é a primeira tradução completa da Bíblia em Libras e a terceira completa em língua de sinais no mundo.

A sede organiza um serviço educacional individual e inclusivo com benefícios a toda a população. Testemunhas de Jeová em todo o país oferecem gratuitamente estudos bíblicos e, se necessário, providenciam aulas de alfabetização. Para Carmen Santos, que é voluntária na sede há 50 anos, participar desse trabalho é algo muito gratificante. “É emocionante ver mais pessoas lendo e aplicando em suas vidas as sábias palavras da Bíblia. Ao notar como elas ficam mais felizes e cheias de esperança, me sinto contente em realizar este trabalho”, relata.

As instalações atuais, que completam 43 anos, passam agora por uma grande reforma e muitos voluntários de todo o país estão se mudando para a região.

VISITAS ABERTAS

A sede recebe até 12 mil visitantes todo mês, vindos de várias partes do país. Além da gráfica, é possível explorar duas exposições. Na exposição A Bíblia – O Livro e Seu Autor, os visitantes poderão ver como a Bíblia sobreviveu até os nossos dias. A exposição histórica Herança apresenta em detalhes a história das Testemunhas de Jeová no Brasil.

Para fazer uma visita guiada, agende gratuitamente um dia e horário no site jw.org, na aba “Quem Somos”, seção “Visitas a Betel”.

Imagem: Divulgação