Thales Bretas companheiro de Paulo Gustavo: “Eu acredito! E já preparei nossa comemoração”

Thales Bretas, companheiro de Paulo Gustavo, compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories, neste sábado (17). Na gravação, postada por uma amiga deles e replicada pelo médico, os dois aparecem andando lado a lado durante uma viagem.

– Controlando a saudade e a ansiedade! Louco pra viajar com ele de novo! E dar presentes! E viver a vida! Amar! – escreveu Thales, que tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo, internado com Covid-19 desde o dia 13 de março.

Nesta semana, ele reforçou sua confiança na cura do companheiro, que apresentou melhora no quadro clínico após um quadro hemorrágico.

Thales aproveitou para compartilhar uma página do livro de bolso Minutos de Sabedoria, em que diz:

– Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a Força Divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte! Tenha bom ânimo!”

Antes, o médico havia compartilhado uma foto com o ator em clima de comemoração e voltou a agradecer pela torcida de todos.

– Eu acredito! E já preparei nossa comemoração pro dia de voltar pra casa! Agradeço a todos pelo carinho, aos profissionais de saúde pelos cuidados e às graças obtidas de outros planos.

Fonte: Pleno News