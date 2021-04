Thales Bretas sobre piora de Paulo Gustavo: “Está difícil”

O médico Thales Bretas, companheiro de Paulo Gustavo, usou as redes sociais neste domingo (11) para comentar o boletim que informou piora na saúde do ator. No post, ele destacou que nada é impossível para Deus.

– Está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa – afirmou.

Segundo o boletim médico, o quadro clínico de Paulo Gustavo é considerado crítico. No documento divulgado neste domingo (11) consta que o ator teve complicações hemorrágicas.

– As fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação – disse a equipe médica do artista.

Técnicas de ventilação mecânica e ECMO continuam sendo fundamentais para o tratamento do comediante. Ele segue internado na UTI de um hospital do Rio de Janeiro, onde deu entrada no dia 13 de março após contrair Covid-19.

Por: Ana Luiza Menezes

Fonte: Pleno News