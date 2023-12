The Chosen: 1ª temporada estreia nesta segunda no SBT

Estreia, nesta segunda-feira (18), a primeira temporada de The Chosen – O Escolhido no SBT. Esta será a primeira vez que a série bíblica será transmitida por uma rede de televisão brasileira.

A série será exibida sempre às 22h, ocupando o horário do Programa do Ratinho que estará de férias. Como a temporada tem oito episódios, a série terá o último episódio transmitido no dia 25 de dezembro, feriado de Natal.

Produzida pela Angel Studios, a série bíblica tem como criador e roteirista o cineasta norte-americano Dallas Jenkins. O projeto só se tornou viável após um financiamento coletivo que conseguiu expandir essa obra cinematográfica para todos os continentes.

A série já tem três temporadas disponíveis no aplicativo oficial The Chosen (com o ícone de Mateus e/ou Maria Madalena em preto e branco) disponível para Android e Apple, que podem ser acessados por smartphones e tablets de forma gratuita. Além disso, a primeira temporada também está disponível para os assinantes da Netflix.

