The Voice: Cineasta acusa Globo de plágio e quer R$ 18,7 milhões

A Justiça rejeitou um pedido feito por um cineasta para retirar da programação da Globo o The Voice Kids e o The Voice Brasil. José Carlos de Passos acusou a Globo de plágio e pediu uma indenização no valor de R$ 18,7 milhões. A informação foi dada pelo site Notícias da TV.

No processo, o cineasta afirma que teria apresentado dois projetos de reality show à emissora em2019, mas que a Globo teria roubado as propostas e usado as ideias nas competições The Voice dos anos seguintes.Entre as ideias usadas estavam interações específicas em redes sociais e novas funções para os técnicos das atrações.

O veículo informou que, no processo, José Carlos de Passos disse ter apresentado as ideias para veículos de diversas empresas e também produtores que trabalharam na Globo. Ele também disse que registrou as propostas em órgãos de direitos autoral com os nomes Praisingod (Louvação) e The Choice (A Escolha).

O cineasta também anexou conversas com pessoas que poderiam ter repassado as ideias para diretores da Globo, entre eles Carla Affonso, CEO de uma empresa que cuidou do reality A Fazenda, da Record. De acordo com José Carlos de Passos, ambos chegaram a negociar formatos, mas o negócio acabou não se realizando. Ele então disse que a executiva seria amiga pessoal do diretor J.B. Oliveira, o Boninho, e que ela teria repassado as ideias.

Passos abriu um boletim de ocorrência em 2020 e entrou com um processo no início deste ano para suspender todas as versões do The Voice. No entanto, a juíza Maria Christina Rucker, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, rejeitou o pedido por não ver nenhum tipo de urgência necessária para que o reality show saia do ar. A magistrada também disse que pretende esperar por novas provas.

O caso ainda não tem previsão de ser julgado definitivamente.

Fonte: Pleno News