The Walking Dead ganha trailer da segunda parte da 11ª temporada

O primeiro teaser oficial da segunda parte de episódios da 11ª temporada de The Walking Dead foi divulgado. O vídeo traz o encontro dos sobreviventes de Alexandria com os soldados de Commonwealth e revela a imagem de Laila Robins como Pamela Milton, governadora líder da Commonwealth.

O canal pago AMC informa, ainda, que a série volta ao ar no dia 20 de fevereiro de 2022, com mais oito episódios. O último ano de The Walking Dead foi dividido em três partes, sendo que a primeira termina neste domingo (10/10), com a exibição do oitavo episódio. O seriado deve terminar apenas no segundo semestre de 2022.

No Brasil, os novos episódios da série são exclusivos do Star+. Entretanto, na Netflix, estão disponíveis as outras temporadas de The Walking Dead.

Mas o universo segue com diversos projetos, incluindo uma trilogia de filmes protagonizada por Rick Grimes e quatro séries derivadas

Antes exibida pela Fox, The Walking Dead terá sua última temporada exclusiva do Star+Reprodução

Fonte Metropoles